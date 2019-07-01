В Чувашии с 1 июля плата за ЖКХ выросла в среднем на 2%

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-01T16:39:29+03:00

Это уже второе повышение платы за ЖКХ в 2019 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

А для жителей Ишлейского сельского поселения и вовсе на 5,5%

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Несмотря на то, что с 1 января 2019 года жители Чувашии стали платить за ЖКХ на 1,7% больше, чем раньше, с 1 июля плата вновь повысилась.

Так, стоимость света, газа и воды для населения выросла в среднем на 2%. Об этом стало известно в этот понедельник на еженедельной планерке в Доме правительства Чувашии.

На 2% больше за ЖКХ станут платить жители 253 муниципалитетов республики. Еще в 36-ти стоимость услуг увеличиться на 4%. А в Ишлейском сельском поселении плата за коммуналку и вовсе подскочила сразу на 5,5%.

К слову, с июля изменится и плата за вывоз твердых коммунальных отходов. Она также повысится и составит 76,9 рублей с человека в городах и 61,7 рублей в селах.

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ИСТОЧНИК KP.RU