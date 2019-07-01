2019-07-01T10:59:17+03:00
Происшествия

В Чебоксарском районе начались поиски 74-летней пенсионерки

Женщина вышла из дома в субботу, 29 июня, и пропала
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарском районе начались поиски 74-летней Полины Степановой. Жительница поселка Кугеси вышла из дома в субботу, 29 июня, и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении пенсионерки ничего не известно.

Пропавшая ростом примерно 148 сантиметров имеет среднее телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Из дома она вышла в синем платье с цветочками, зеленой кофте, носках и синих сланцах.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Полины Степановой, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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