За год новостройки в Казани подорожали почти на 17%

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-01T12:10:24+03:00

В июле 2018 года средняя стоимость "квадрата" в новостройках Казани составляла 67,9 тысяч рублей, а в мае 2019 года - 80,4 тысячи Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкретно в июне 2019-го цены на такую недвижимость в городе выросли на 1,5% и достигли 82,6 тысяч рублей за квадратный метр

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За первый месяц лета 2019 года стоимость новостроек в Казани увеличилась на 1,5% и достигла 82,6 тысяч рублей за квадратный метр. За год же такая недвижимость в столице Татарстана подорожала на 16,5%, сообщает «Авито недвижимость».

Эксперты отмечают, что в июне рынок недвижимости традиционно замирает по всей стране, в июле динамика начинает восстанавливаться.

Отметим, во втором месяце лета 2018-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казани составляла 67,9 тысяч рублей, а в мае этого года - 80,4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU