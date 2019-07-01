За год новостройки в Казани подорожали почти на 17%
Конкретно в июне 2019-го цены на такую недвижимость в городе выросли на 1,5% и достигли 82,6 тысяч рублей за квадратный метр
В июле 2018 года средняя стоимость "квадрата" в новостройках Казани составляла 67,9 тысяч рублей, а в мае 2019 года - 80,4 тысячиФото: Евгения ГУСЕВА
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За первый месяц лета 2019 года стоимость новостроек в Казани увеличилась на 1,5% и достигла 82,6 тысяч рублей за квадратный метр. За год же такая недвижимость в столице Татарстана подорожала на 16,5%, сообщает «Авито недвижимость».
Эксперты отмечают, что в июне рынок недвижимости традиционно замирает по всей стране, в июле динамика начинает восстанавливаться.
Отметим, во втором месяце лета 2018-го средняя стоимость квадратного метра в новостройках Казани составляла 67,9 тысяч рублей, а в мае этого года - 80,4 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU