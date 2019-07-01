В Казани нашли могилу первого в мире кругосветного велопутешественника и героя Первой Мировой войны

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-01T10:10:10+03:00

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В Казани обнаружили могилу героя Первой Мировой войны, военного летчика, полного Георгиевского кавалера, спортсмена и первого в мире кругосветного велопутешественника Онисма Панкратова. Об этом событии на своей соцстранице сообщил местный фотограф Сергей Ермолаев. Мужчина уже 45 лет занимается изучением личности велопутешественника.

- Вчера с Божьей помощью и с помощью краеведов старообрядцев удалось найти, считавшуюся утраченой, могилу ГЕРОЯ! Днем раньше, при встрече с Ингой Александровной Дубяго, удалось узнать новые подробности его личной жизни. Неделей раньше, историк авиации Ильдар Вахитов, показал мне архивные документы о боевом пилоте. Все эти события последних дней я считаю не случайными, - написал Ермолаев.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время в столице Татарстана установят памятник земляку-герою Онисму Панкратову.

ИСТОЧНИК KP.RU