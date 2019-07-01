В Чувашии во время пожара погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-01T09:42:06+03:00

Возгорание началось в 13.43 в воскресенье, 30 июня

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Пожар в деревянном доме в деревне Чебелькасы Морргаушского района республики начался в воскресенье, 30 июня в 13.43. Огонь заметили соседи, они и вызвали пожарных.

К приезду огнеборцев пламя полыхало по всему дому, уничтожило кровлю, повредило потолочное перекрытие дома.

- В результате пожара погибли два человека, причины их гибели устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС Чувашии. - Предполагаемая причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Уже подсчитан предварительный материальный ущерб, который превысил 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU