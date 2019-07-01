2019-07-01T09:03:54+03:00
Происшествия

В Казани рекламные баннеры упали на автомобиль

ДТП произошло на выезде из Казани в сторону Оренбурга [видео]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в воскресенье, 30 июня, поздно вечером на выезде из Казани в сторону Оренбурга. По предварительным данным, рекламные баннеры, которые украшали дорогу и напоминали о проведении "Сабантуя", упали во время их демонтажа. Упали они на иномарку, на месте дорожно-транспортного происшествия очевидцы заметили "скорую помощь".

По другой версии, легковой автомобиль врезался в небольшой грузовик, который демонтировал рекламные баннеры. Были ли на момент столкновения выставлены предупредительные знаки, выясняют сотрудники ГИБДД МВД Татарстана.

Официального комментария о ДТП от сотрудников ГИБДД УМВД Казани еще не поступало.

Авария на въезде в Казань.Лика ИСАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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