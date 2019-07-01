Из Казани можно будет улететь в Доминиканскую Республику

СЕГОДНЯ 08:33 2019-07-01T08:33:14+03:00

Из казанского аэропорта с 31 октября можно будет улететь на Карибы Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Казань стала третьим городом в России, откуда можно будет улететь на Карибы прямым рейсом. Ранее самолеты вылетали только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа стартует с 31 октября. Прямые перелёты по маршруту Казань – Ла Романа – Казань будут по графику один раз в 14 дней. Таким образом, продолжительность заездов туристов в Доминиканскую Республику составит 13 ночей. Новая туристическая программа рассчитана на период до 17 апреля 2020 года. Стоимость пакета начинается от 150 тысяч рублей за двоих на 13 ночей.

Заявленный тип воздушного судна Boeing-777-300 – это самый комфортабельный вариант дальнемагистральных лайнеров в парке перевозчика, который располагает двумя классами обслуживания – бизнес-классом и экономическим.

ИСТОЧНИК KP.RU