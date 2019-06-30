В Чувашии старый пивной завод превратят в солодовню

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-30T17:15:10+03:00

В месяц там планируется производить до тысячи тонн готовой продукции

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В деревне Верхние Ачаки Ядринского района Чувашии начался ремонт в здании старого пивного завода. После окончания работ там планируется организовать солодовню.

- Зерно будет закупаться у местных сельхозпредприятий. В планах — трудоустроить 22 — 24 человека. Инвестором из Москвы поставлена задача производить в месяц до 1000 тонн готовой продукции, - сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Отмечается, что представители районной власти обязались оказывать содействие в реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU