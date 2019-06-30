2019-06-30T17:15:10+03:00
Общество

В Чувашии старый пивной завод превратят в солодовню

В месяц там планируется производить до тысячи тонн готовой продукции
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В деревне Верхние Ачаки Ядринского района Чувашии начался ремонт в здании старого пивного завода. После окончания работ там планируется организовать солодовню.

- Зерно будет закупаться у местных сельхозпредприятий. В планах — трудоустроить 22 — 24 человека. Инвестором из Москвы поставлена задача производить в месяц до 1000 тонн готовой продукции, - сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Отмечается, что представители районной власти обязались оказывать содействие в реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 июля в Набережных Челнах будет отключен светофор на проспекте Мусы Джалиля
Ночью и утром 1 июля в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
В Набережных Челнах на первой автодороге нашли мужчину с множественными травмами
1 июля в Марий Эл будет перекрыто несколько участков загородный трасс
В Чебоксарах квартирный вор уснул на месте преступления
В Казани у "Чаши" произошло смертельное ДТП с участием иномарки и мотоцикла
С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным
Рустам Минниханов принял участие в открытии бюста татарского поэта Энвера Давыдова
В Чувашии экс-гаишника будут судить за то, что тот «отмазал» родственника и подростка от ответственности за ДТП с тремя авто
30 июня ряд домов Приволжского района Казани на день оставят без света
Житель Йошкар-Олы лишился почти миллиона рублей, заказав в интернете трактор
В Казани ищут водителей, которые скрылись после того, как сбили ребенка и женщину
В Марий Эл самый молодой гроссмейстер в истории шахмат Сергей Карякин примет участие в турнире в честь Остапа Бендера
6 протоколов и перевернутая машина: в Чувашии полицейские устроили погоню за водителем, который не хотел останавливаться
Интернет нового поколения 5G может появиться в пяти городах Татарстана
В Татарстане прокуратура добилась выплаты аграриям долгов по зарплате на сумму более 17 миллионов рублей
26,5 лет на двоих: в Марий Эл подростку и его взрослому подельнику, убившим таксиста, огласили приговор
С 1 июля в Казани автобус №93 будет ходить до Берновых Ковалей
Гроза, град, сильный ветер: какая погода ждет татарстанцев в эти выходные