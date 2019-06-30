1 июля в Набережных Челнах будет отключен светофор на проспекте Мусы Джалиля
Причина этого – проведение ремонтных работ Комсомольской РЭС
Объект не будет работать с 8.00 до 12.00Фото: Ольга Крыльцова
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В понедельник, 1 июля, в Набережных Челнах на проспекте Мусы Джалиля в районе остановки «Поликлиника №2» будет отключен светофор. Объект не будет работать с 8.00 до 12.00.
Причиной отключения в пресс-службе мэрии города называют проведение ремонтных работ Комсомольской РЭС. При движении просьба руководствоваться дорожными знаками приоритета.
ИСТОЧНИК KP.RU