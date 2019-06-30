1 июля в Марий Эл будет перекрыто несколько участков загородный трасс
Ограничения будут действовать с 4.30 до 7.30
Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут
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В понедельник, 1 июля, в Марий Эл будет перекрыто несколько участков загородный трасс. Ограничения будут действовать с 4.30 до 7.30. Об этом сообщает УГИБДД республики.
Речь идет об участке дороги от Казанского до Кокшайского трактов по городской объездной, об участке Кокшайского тракта с 85 по 72 километры и участке Казанского тракта с 13 по 9 километры.
Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU