2019-06-30T14:12:08+03:00
Авто

1 июля в Марий Эл будет перекрыто несколько участков загородный трасс

Ограничения будут действовать с 4.30 до 7.30
Алина ГАБДУЛИНА
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Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрутВодителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут
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В понедельник, 1 июля, в Марий Эл будет перекрыто несколько участков загородный трасс. Ограничения будут действовать с 4.30 до 7.30. Об этом сообщает УГИБДД республики.

Речь идет об участке дороги от Казанского до Кокшайского трактов по городской объездной, об участке Кокшайского тракта с 85 по 72 километры и участке Казанского тракта с 13 по 9 километры.

Водителей просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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