2019-06-30T12:08:27+03:00
Происшествия

В Казани у "Чаши" произошло смертельное ДТП с участием иномарки и мотоцикла

Со слов очевидцев, правила ПДД нарушили оба участника аварии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поздно вечером в субботу, 29 июня, на улице Сибгата Хакима в Казани произошло смертельное ДТП с участием автомобиля марки БМВ и мотоцикла. В результате столкновения водитель последнего скончался. Фотографии с места трагедии появились в соцсетях.

Со слов очевидцев, правила дорожного движения нарушили оба участника аварии. Так, мотоциклист, якобы, ехал с превышением скорости. Иномарка же разворачивалась через двойную сплошную линию разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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