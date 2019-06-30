В Казани у "Чаши" произошло смертельное ДТП с участием иномарки и мотоцикла
Со слов очевидцев, правила ПДД нарушили оба участника аварии
Фото: соцсети
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Поздно вечером в субботу, 29 июня, на улице Сибгата Хакима в Казани произошло смертельное ДТП с участием автомобиля марки БМВ и мотоцикла. В результате столкновения водитель последнего скончался. Фотографии с места трагедии появились в соцсетях.
Со слов очевидцев, правила дорожного движения нарушили оба участника аварии. Так, мотоциклист, якобы, ехал с превышением скорости. Иномарка же разворачивалась через двойную сплошную линию разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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