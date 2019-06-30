СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-30T11:16:38+03:00

Специалисты будут оказывать консультативную поддержку, помогать в восстановлении документов и в поиске временного жилья

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С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным «Теплые руки». Он разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16а.

Известно, что специфика оказания помощи будет состоять не в материальном обеспечении, а в консультативной поддержке, восстановлении документов лицам без определенного места жительства и рассмотрении вопроса об их временном пребывании в отделении фонда.

- Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам, - передает слова руководителя фонда Надежды Ереминой пресс-служба города.

ИСТОЧНИК KP.RU