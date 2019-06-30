С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным
Специалисты будут оказывать консультативную поддержку, помогать в восстановлении документов и в поиске временного жилья
Центр разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16аФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным «Теплые руки». Он разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16а.
Известно, что специфика оказания помощи будет состоять не в материальном обеспечении, а в консультативной поддержке, восстановлении документов лицам без определенного места жительства и рассмотрении вопроса об их временном пребывании в отделении фонда.
- Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам, - передает слова руководителя фонда Надежды Ереминой пресс-служба города.
ИСТОЧНИК KP.RU