2019-06-30T11:16:38+03:00
Общество

С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным

Специалисты будут оказывать консультативную поддержку, помогать в восстановлении документов и в поиске временного жилья
Алина ГАБДУЛИНА
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Центр разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16аЦентр разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16аФото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 июля в Нижнекамске откроется благотворительный центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным «Теплые руки». Он разместиться в здании по адресу: улица Кайманова, 16а.

Известно, что специфика оказания помощи будет состоять не в материальном обеспечении, а в консультативной поддержке, восстановлении документов лицам без определенного места жительства и рассмотрении вопроса об их временном пребывании в отделении фонда.

- Теперь те, кому поддержки ждать уже не от кого, кроме самого общества, могут обратиться к нам, - передает слова руководителя фонда Надежды Ереминой пресс-служба города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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