Рустам Минниханов принял участие в открытии бюста татарского поэта Энвера Давыдова
В субботу, 29 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в село Камышла Самарского района. Там он побывал на открытии бюста татарского поэта Энвера Давыдова. Помимо него в мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и дочь литератора Алсу Абульянова.
- Рустам Минниханов отметил, что произведения Энвера Давыдова получили общественное признание и внесли большой вклад в развитие татарской национальной культуры. Он поблагодарил инициаторов установки бюста и всех, кто принял участие в реализации этого проекта, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Известно, что памятник установили перед районным домом культуры. Автором работы стал скульптор из Набережных Челнов Вадим Иксанов.
ИСТОЧНИК KP.RU