2019-06-30T10:07:06+03:00
Общество

Рустам Минниханов принял участие в открытии бюста татарского поэта Энвера Давыдова

Памятник появился в селе Камышла Самарского района
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В субботу, 29 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в село Камышла Самарского района. Там он побывал на открытии бюста татарского поэта Энвера Давыдова. Помимо него в мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и дочь литератора Алсу Абульянова.

- Рустам Минниханов отметил, что произведения Энвера Давыдова получили общественное признание и внесли большой вклад в развитие татарской национальной культуры. Он поблагодарил инициаторов установки бюста и всех, кто принял участие в реализации этого проекта, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Известно, что памятник установили перед районным домом культуры. Автором работы стал скульптор из Набережных Челнов Вадим Иксанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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