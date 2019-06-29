Интернет нового поколения 5G может появиться в пяти городах Татарстана

СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-29T11:55:48+03:00

Сеть развернут и испытают до 2021 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Только в Казани для тестирования сети отведено три места

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Госкомиссия по радиочастотам наметила в Татарстане пять городов, где до 2021 года можно протестировать интернет нового поколения 5 G. Ими стали Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Арск и Иннополис. Кроме того, сеть можно развернуть и в аэропорту Казани.

К слову, только в столице Татарстана для этого предусмотрены такие места, как проспект Ямашева, Ново-Савиновский и Вахитовский районы.

Известно, что заявки на тестирование интернета 5G в республике подали уже два оператора, один из которых татарстанский.

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ИСТОЧНИК KP.RU