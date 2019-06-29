Интернет нового поколения 5G может появиться в пяти городах Татарстана
Только в Казани для тестирования сети отведено три места
Сеть развернут и испытают до 2021 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Госкомиссия по радиочастотам наметила в Татарстане пять городов, где до 2021 года можно протестировать интернет нового поколения 5 G. Ими стали Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Арск и Иннополис. Кроме того, сеть можно развернуть и в аэропорту Казани.
К слову, только в столице Татарстана для этого предусмотрены такие места, как проспект Ямашева, Ново-Савиновский и Вахитовский районы.
Известно, что заявки на тестирование интернета 5G в республике подали уже два оператора, один из которых татарстанский.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU