2019-06-29T17:16:37+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-гаишника будут судить за то, что тот «отмазал» родственника и подростка от ответственности за ДТП с тремя авто

Для последних все свелось в итоге к 1,5 тысячам рублей штрафа
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Бывшего инспектора ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Батыревский» обвиняют по двум уголовным статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

По версии следствия, вечером 9 января этого года в селе Батырево близкий родственник тогда еще гаишника дал своему 17-летнему другу без водительских прав покататься свой автомобиль «Toyota Corolla».

Подросток сел за руль и спровоцировал ДТП с тремя машинами. За это родственнику гаишника грозил штраф в 30 тысяч рублей, а его 17-летнему другу до 15 тысяч рублей.

Чтобы избежать этого, а также проблем со стороны страховой компании, обвиняемый, прибыл на место данного ДТП. В то время он находился как раз на дежурстве.

Гаишник написал протокол на своего родственника за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и указал, что за рулем находился он, а не подросток. В итоге все свелось к штрафу в 1,5 тысячи рублей.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы переданы в суд, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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