С 1 июля в Казани автобус №93 будет ходить до Берновых Ковалей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-29T10:58:08+03:00

ОБ этом сообщает городской комитет по транспорту.

Информация о продлении данного маршрута в скором времени внесут в указатели на остановках

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Начиная с грядущего понедельника, то есть с 1 июля в столице Татарстана автобусный маршрут №93 «КДК имени Ленина - Шигали» продлят до населенного пункта Берновые Ковали.

- Соответствующие изменения будут внесены в информационные указатели маршрута, расположенные на остановочных пунктах по пути следования автобусного маршрута №93 и в указатели маршрута подвижного состава, - сообщает комитет по транспорту Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU