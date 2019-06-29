С 1 июля в Казани автобус №93 будет ходить до Берновых Ковалей
Начиная с грядущего понедельника, то есть с 1 июля в столице Татарстана автобусный маршрут №93 «КДК имени Ленина - Шигали» продлят до населенного пункта Берновые Ковали.
- Соответствующие изменения будут внесены в информационные указатели маршрута, расположенные на остановочных пунктах по пути следования автобусного маршрута №93 и в указатели маршрута подвижного состава, - сообщает комитет по транспорту Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU