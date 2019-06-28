2019-06-28T19:25:09+03:00
Общество

Садоводов услышали: татарстанские депутаты подготовили обращение в Госдуму РФ об отсрочке лицензирования скважин водоснабжения

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В пятницу, 28 июня, комитет по экологии и природопользованию Госсовета Татарстана согласовал проект обращения в Госдуму РФ по важному для садоводов всей страны вопросу о лицензировании скважин водоснабжения. Документ был разработан по поручению председателя республиканского парламента Фарида Мухаметшина.

В начале июня во время «Дня «Единой России» в Верхнем Услоне активисты Союза садоводов РТ рассказали Фариду Мухаметшину о проблеме: новый федеральный закон «О недрах» обязывает садовые товарищества лицензировать скважины водоснабжения в крайне сжатые сроки – до конца года. Формально, документ можно получить бесплатно. Но на деле садоводы обязаны провести геологические изыскания и пройти ряд бюрократических процедур, что требует затрат денег и времени.

Фарид Мухаметшин ответил садоводам, что республика предложит федеральным законодателям продлить сроки лицензирования. По поручению председателя парламента комитет по экологии и природопользования занялся решением этой задачи: в короткие сроки был разработан проект обращения на имя спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. В пятницу председатель профильного комитета, член фракции «Единая Россия» Тахир Хадеев представил коллегам документ. Он получил полную поддержку комитета.

Тахир Хадеев отметил, что в республике насчитывается более тысячи садовых и огороднических объединений и помимо этого 540 тысяч личных подсобных хозяйств. Почти миллион татарстанцев считают себя садоводами, практически каждая третья семья горожан имеет то или иное отношение к садоводству.

– Проблемы, которые волнуют огромное сообщество людей, которые трудятся на земле, необходимо решать в первую очередь, – заявил Хадеев. – И уже многое делается для сохранения исчезающих сел Татарстана (49 из них могут быть стерты с карты, 252 села насчитывают десять жителей или меньше), а также для развития аграрной отрасли, поддержки молодежи на селе, повышения деловой активности сельчан. Так, с 2017 года республиканский бюджет выделяет по 550 млн. рублей ежегодно на ремонт и реконструкцию внешних объектов инженерной инфраструктуры садовых товариществ – в первую очередь водопроводных сетей и дорог. В 2018 году у садоводов появилась возможность получить субсидии на возмещение части затрат по ремонту внутренних коммуникаций на участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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