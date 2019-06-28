Дэя, Агата, Тамина и Залина: составлен рейтинг самых редких детских имен прошлой недели

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-28T18:21:00+03:00

Сотрудники городского ЗАГСа подвели итоги за период с 17 по 23 июня

Изменить размер текста: A A

Так, согласно данным ЗАГСа столицы Татарстана, за прошлую неделю – с 17 по 23 июня, в городе было зарегистрировано рождение 417 детей. Это 213 мальчиков и 204 девочек.

При этом самый миниатюрный ребенок после появления на свет весил всего 960 граммов, а самый богатырский вес у младенца был зафиксирован на отметке в 4 680 граммов.

Составили и традиционный рейтинг имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей на прошлой неделе.

Например, в список самых популярных в этот раз вошли: Ясмина, Амир, Тимур, Риана, Лев, Ева, Азалия, Артем, Артур и Ислам.

Реже всего с 17 по 23 июня в столице Татарстана младенцев называли: Дэя, Наталья, Кемаль, Ирада, Леон, Ольга, Агата, Тамина, Залина, Виталина, Яков и Стефания.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU