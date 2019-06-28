Фарид Мухаметшин: «Татарстан вкладывает силы, чтобы направить возможности интернета на созидательный труд»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-28T17:54:49+03:00

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В пятницу, 28 июня, в конференц-зале Болгарского музея-заповедника прошло пленарное заседание научной конференции «Человек в интернет-пространстве», приуроченной к 20-летию республиканского движения «Татарстан – Новый век». Эксперты со всей страны собрались в Татарстане, чтобы обсудить актуальные проблемы развития гражданского общества в эпоху бурного развития интернета.

На повестке дня конференции были такие вопросы, как организация электронного правосудия, цифровые сервисы по обеспечению выборов, проблемы и преимущества взаимодействия власти и общества в интернете, регулирование интернет-контента. Научные эксперты поделились новыми наработками на трех площадках конференции – «Свобода слова в сети Интернет: возможности и пределы», «Развитие цифровых технологий в жизни общества», «Проблемы и перспективы развития гражданского общества в эпоху интернет-технологий».

Председатель Высшего совета РОД «ТНВ», секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отметил важность научного подхода к вопросам внедрения цифровых технологий в гражданском обществе:

«Нужно направлять уникальные возможности интернета на созидательный труд. Эти вопросы требуют научной подготовленности и обоснованности. Федеральный законодатель принял ряд решений, направленных на защиту интернет-пространства. Но для реализации этих решений необходимы подготовленные кадры. Татарстан уже делает свой вклад в решение этой задачи: сейчас над этим профессионально работают в Иннополисе. Уверен, что это позволит решить многие проблемы, которые сегодня были озвучены участниками конференции. А значит, за развитием интернет-технологий будущее и дальнейшее развитие общества, – отметил председатель парламента»

Фарид Мухаметшин также поздравил всех участников научной конференции и активистов движения «Татарстан – Новый век» с 20-летием. Он напомнил, что приоритеты, обозначенные при создании ТНВ в далеком 1999 году, не утратили остроты и актуальности и поныне:

- Мы остаемся верны своей основной цели, сформулированной в далеком 1999 году: «Сильный, благополучный Татарстан – сильная Россия». ТНВ должно и впредь сохранять свое собственное «лицо», быть верным и последовательным защитником интересов татарстанцев, – сказал Фарид Мухаметшин.

ИСТОЧНИК KP.RU