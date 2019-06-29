2019-06-29T16:16:27+03:00
Общество

30 июня ряд домов Приволжского района Казани на день оставят без света

Отключение связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Свет пропадет с 8.00.Свет пропадет с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В это воскресенье, 30 июня, в Приволжском районе Казани на день ряд домов оставят без света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

Итак, с 8.00 до 17.00 света не будет по адресам: улица Братьев Петряевых, 27, улица Ватутина, 20, 33, 41, улица Тимер Юл, 1, улица Яшель, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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