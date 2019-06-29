6 протоколов и перевернутая машина: в Чувашии полицейские устроили погоню за водителем, который не хотел останавливаться

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-29T12:01:58+03:00

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В поселке Вурнары сотрудники ГИБДД для проверки решили остановить «Ладу» четырнадцатой модели. Но ее водитель решил избежать встречи с полицейскими и вдавил педаль газа в пол.

Началась погоня. Лихач на «четырнадцатой» не только проигнорировал требования гаишников остановиться, но также, пытаясь оторваться от преследователей в погонах, нарушил ряд правил дорожного движения, за что сразу и поплатился.

На выезде из поселка он из-за этого не справился с управлением, и его легковушка вылетела с дороги в кювет, где перевернулась на крышу. К своему счастью лихач никак не пострадал.

Во время разбирательства выяснилось, что водитель не хотел встречи с сотрудниками ГИБДД, потому как его машина не была зарегистрирована должным образом. В отношении него был составлен протокол и еще пять: за неправильную тонировку, невыполнение требований об остановке, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на встречку и за несоблюдение требований об обязательном страховании. Сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU