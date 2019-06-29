2019-06-29T14:03:48+03:00
Происшествия

В Казани ищут водителей, которые скрылись после того, как сбили ребенка и женщину

ГИБДД города просит помощи у очевидцев
Олег ЛУГОВОЙ
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Прибывшие на места происшествий медики "скорой" зафиксировали у пострадавших пешеходов ушибы.Прибывшие на места происшествий медики "скорой" зафиксировали у пострадавших пешеходов ушибы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Так, 24 июня в 15.50 в Казани около дома №78 на проспекте Ямашева неизвестный автомобиль сбил 12-летнего мальчика, когда тот шел справа в попутном направлении. При этом в нарушении правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП, а школьник получил ушиб левой области грудной клетки.

Спустя два дня – 26 июня, в селе Высокая Гора на остановке «Советская» возле дома №1 на одноименной улице была сбита 54-летняя женщина. Она получила ушиб коленного сустава. Водитель же совершивший наезд на пешехода также скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

- Очевидцев данных происшествий просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщает ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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