Житель Йошкар-Олы лишился почти миллиона рублей, заказав в интернете трактор
В полиции города по данному факту возбудили уголовное дело
Заказа не пришел, а сайт, где была сделана "покупка", исчез.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Йошкар-Олы на обман пожаловался 32-летний горожанин. По словам мужчины, на одном из интернет-сайтов завода по производству сельхозтехники он заказал трактор и оплатил полную его стоимость – 985 тысяч рублей. Вот только заказ так и не пришел в столицу Марий Эл, а сам сайт, где была совершена «покупка» пропал с просторов Сети.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в МВД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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