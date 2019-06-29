Житель Йошкар-Олы лишился почти миллиона рублей, заказав в интернете трактор

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-29T15:23:18+03:00

Заказа не пришел, а сайт, где была сделана "покупка", исчез. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В полицию Йошкар-Олы на обман пожаловался 32-летний горожанин. По словам мужчины, на одном из интернет-сайтов завода по производству сельхозтехники он заказал трактор и оплатил полную его стоимость – 985 тысяч рублей. Вот только заказ так и не пришел в столицу Марий Эл, а сам сайт, где была совершена «покупка» пропал с просторов Сети.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU