Гроза, град, сильный ветер: какая погода ждет татарстанцев в эти выходные

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-29T09:37:59+03:00

Днем 29 июня в Татарстане максимум от +22 до +27 градусов . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сообщается, что дожди в республике задержаться до понедельника, 1 июля

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Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в субботу, 29 июня, на территории республики и Казани местами ожидается гроза, локально град и сильный ветер до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с).

При этом максимальная температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +22 до +27 градусов (в Казани от +22 до +24).

В воскресенье, 30 июня в Татарстане будет похожая погода – днем в большинстве районов дождь. При грозе ветер может достигать в порывах 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +16 до +21 градуса.

В понедельник осадки в республике останутся, но лишь местами и то в виде дождя. Ветер должен стихнуть, а днем максимум, что покажут столбики термометров – это от +17 до +22 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU