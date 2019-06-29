Гроза, град, сильный ветер: какая погода ждет татарстанцев в эти выходные
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в субботу, 29 июня, на территории республики и Казани местами ожидается гроза, локально град и сильный ветер до 17-22 м/с (в Казани до 15-20 м/с).
При этом максимальная температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +22 до +27 градусов (в Казани от +22 до +24).
В воскресенье, 30 июня в Татарстане будет похожая погода – днем в большинстве районов дождь. При грозе ветер может достигать в порывах 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +16 до +21 градуса.
В понедельник осадки в республике останутся, но лишь местами и то в виде дождя. Ветер должен стихнуть, а днем максимум, что покажут столбики термометров – это от +17 до +22 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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