Соцсети: в Казани на остановке "Халитова" мертвый мужчина пролежал несколько часов

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-28T16:51:16+03:00

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Вечером в пятницу, 28 июня, жители Казани начали публиковать в социальных сетях фотографии мужчины, лежащего на остановке "Халитова". По словам очевидцев, человек мертв уже несколько часов. "Скорая", якобы, приезжала бирку поставила и уехала, оставив тело на асфальте.

Казанцы пришли в ужасе от этой информации. Одни предположили, что погибший являлся лицом без определенного места жительства, другие обратили внимание на пакет рядом с телом и отметили, что мужчине просто могло стать плохо.

- Увезли его уже, он с 10:00 до 16:00 пролежал там, - сообщила позже соцсетях интернет-пользователь Гузель Кабанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU