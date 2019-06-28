Минсельхоз Татарстана получил предупреждение за отсутствие на сайте информации о биржевой торговле
Нарушение выявили сотрудники Антимонопольной службы республики
Согласно ему, она должна появиться там до 8 июля этого года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники Антимонопольной службы (УФАС) республики Татарстана, что на сайте республиканского Минсельхоза отсутствует информация о биржевой торговле.
Это противоречит Национальному плану развития конкуренции и имеет признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Дело в том, что данные сведения на интернет-порталах профильных ведомств должно стимулировать развитие торговле сельхозпродукции.
УФАС Татарстана выдано предупреждение Минсельхозу республики, в соответствии с которым требуемая информация должна быть размещена в кратчайший срок, а именно до 8 июля этого года. Сообщает Антимонопольная служба региона.
ИСТОЧНИК KP.RU