2019-06-28T17:02:01+03:00
Общество

Минсельхоз Татарстана получил предупреждение за отсутствие на сайте информации о биржевой торговле

Нарушение выявили сотрудники Антимонопольной службы республики
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Согласно ему, она должна появиться там до 8 июля этого года.Согласно ему, она должна появиться там до 8 июля этого года.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сотрудники Антимонопольной службы (УФАС) республики Татарстана, что на сайте республиканского Минсельхоза отсутствует информация о биржевой торговле.

Это противоречит Национальному плану развития конкуренции и имеет признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Дело в том, что данные сведения на интернет-порталах профильных ведомств должно стимулировать развитие торговле сельхозпродукции.

УФАС Татарстана выдано предупреждение Минсельхозу республики, в соответствии с которым требуемая информация должна быть размещена в кратчайший срок, а именно до 8 июля этого года. Сообщает Антимонопольная служба региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии почти на два года запретят охотиться на глухарей, барсуков и сурков
Садоводов услышали: татарстанские депутаты подготовили обращение в Госдуму РФ об отсрочке лицензирования скважин водоснабжения
В Чувашии двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения за выпивкой, приговорили к более строгому наказанию
В Казани идут активные поиски 15-летнего подростка, который два дня назад ушел из дома и пропал
В Марий Эл прокуратура требует от РЖД оплатить стоимость сбитого поездом лося
В Чувашии парень подвез двух незнакомцев, выпил с ними и остался без машины
Дэя, Агата, Тамина и Залина: составлен рейтинг самых редких детских имен прошлой недели
В Йошкар-Оле из-за плохой погоды перенесли празднование Дня молодежи-2019
В Чувашии супруги пострадали, пытаясь потушить свой дом
Фарид Мухаметшин: «Татарстан вкладывает силы, чтобы направить возможности интернета на созидательный труд»
В Казани задержали парней, которые подозреваются в серии краж велосипедов на 70 тысяч рублей
В Йошкар-Оле на улице Первомайской запретили парковать машины
Стало известно за что в Чувашии на высокопоставленного гаишника Алексея Теллина возбудили второе уголовное дело
Соцсети: в Казани на остановке "Халитова" мертвый мужчина пролежал несколько часов
В Чистополе женщина выжила после падения с моста высотой 20 метров
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ОЭЗ «Алабуга» открыл новое производство, рассчитанное на импортозамещение
В Чебоксарах по не известным причинам затонула "золотая" яхта
Ожидания абонентов платного ТВ: контент, уверенный прием, сопутствующие сервисы
В Чувашии высокопоставленного гаишника отправили под домашний арест