Президент Татарстана Рустам Минниханов в ОЭЗ «Алабуга» открыл новое производство, рассчитанное на импортозамещение

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-28T16:20:31+03:00

В проект по выпуску веществ защищающие растения было инвестировано более 4,5 миллиарда рублей

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В эту пятницу, 28 июня, на территории особой экономической зоны «Алабуга» президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новое производство российской компании, рассчитанное на импортозамещение. Речь идет о проекте по выпуску веществ защищающие растения с инвестициями более 4,5 миллиарда рублей.

- Сегодня мы открываем на особой экономической зоне «Алабуга» новое производство, - сказал Рустам Минниханов. – Производство рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал. Средства защиты растений – это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплексный был успешным.

Реализация данного проекта предполагает создание более 300 новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU