Президент Татарстана Рустам Минниханов в ОЭЗ «Алабуга» открыл новое производство, рассчитанное на импортозамещение
В эту пятницу, 28 июня, на территории особой экономической зоны «Алабуга» президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новое производство российской компании, рассчитанное на импортозамещение. Речь идет о проекте по выпуску веществ защищающие растения с инвестициями более 4,5 миллиарда рублей.
- Сегодня мы открываем на особой экономической зоне «Алабуга» новое производство, - сказал Рустам Минниханов. – Производство рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал. Средства защиты растений – это один из серьезнейших элементов для того, чтобы наш агропромышленный комплексный был успешным.
Реализация данного проекта предполагает создание более 300 новых рабочих мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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