Ожидания абонентов платного ТВ: контент, уверенный прием, сопутствующие сервисы

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-28T15:45:44+03:00

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Несмотря на то, что вся страна получила возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов благодаря переходу на цифровое вещание, популярность платного телевидения продолжает расти. Эксперты оценивают увеличение числа абонентов платного телевидения на 3-4% в год. О том, почему и зачем люди подключают платное телевидение, есть ли возможность смотреть каналы в хорошем разрешении у жителей деревень и что и как люди будут смотреть в обозримом будущем обсудил в беседе с «Комсомолкой» директор по стратегии и развитию «Спутникового ТВ МТС» Алексей Липилин.

- Нужно понимать, что прием цифрового вещания доступен не повсеместно. На некоторых территориях спутниковая «тарелка» остается единственным источником получения телесигнала, – отметил Липилин. – И это сигнал высокого качества, обеспечивающий доступ к двумстам и более каналам, при этом десятки их – в улучшенном HD и UHD качестве. В Татарстане больше двенадцати с половиной тысяч семей живут на территориях, где сигнал можно принимать только со спутника.

По данным регионального министерства информатизации и связи, часть жителей этих населенных пунктов могут претендовать на государственную поддержку по приобретению и монтажу спутникового оборудования в размере до 7,3 тысяч рублей. Для этого необходимо предоставить в органы социальной защиты сведения, подтверждающие, что среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум. МТС является одним из операторов, осуществляющих подключение к спутнику в том числе и льготной категории абонентов.

- Стоимость оборудования для жителей вне зоны эфирного вещания составляет 4,5 тысячи рублей. Пользователь получает доступ к двадцати бесплатным каналам без последующей абонентской платы, - отметил Липилин. - Однако, минимальный пакте, как показала практика, не популярен. Подключившись к 20 каналам, пользователь все равно переходит на расширенный пакет вещания.

К слову, МТС является самым молодым игроком на рынке спутникового телевещания - массовые продажи услуг начались в 2016 году. Несмотря на столь малый срок работы компания успешно развивается и завоевывает новых клиентов.

- На рынке ТВ МТС является самым быстрорастущим оператором: за последние два года наша база увеличивается наибольшими темпами, - отметил Липилин.

Причин этому несколько. Во-первых, развитая уникальная сеть продаж. Купить оборудование можно в фирменных салонах связи, а это почти 6 тысяч точек по всей стране. Также на компанию работает широкая агентская сеть, доступны красные тарелки и в магазинах по продаже спутникового оборудования.

- Мы выбрали для себя понятную для людей концепцию развития: «качественный продукт по очень доступным ценам». Все наши действия направлены на то, чтобы снизить ценовую планку по входу для абонентов. Сейчас мы сделали спутниковое телевидение доступным для тех людей, которым это было дорого или кто, не попробовав продукт не готов был покупать спутниковое оборудование, - отметил Липилин.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ «ДОПОМ» К СПУТНИКОВОМУ ТВ

Но компания не стоит на месте. И разрабатывает продукты, которые еще более интересны потребителю. А с учетом того, что у этого спутникового оператора есть в распоряжении возможности материнской компании, предложения оказываются не только интересными, но и выгодными.

- Впервые на рынке спутникового ТВ мы запустили конвергентные решения, в рамках которого можно пользоваться спутниковым телевидением и при этом экономить на мобильном интернете. Запуск такого пакета в Татарстане произошел в июне и уверен, что они будут востребованы, - рассказал Липилин.

Так, доступный татарстанским абонентам пакет услуг включает в себя спутниковое телевидение и мобильный роутер, позволяющий пользоваться интернетом сразу нескольким абонентам. При условии, что спутниковое оборудование стоит 3990 рублей, а интернет-роутер 3,3 тысячи, в рамках объединенной покупки пакет обходится пользователям в 4990.

- Человек использует две услуги, а платит на один счет. Интерес к таким комплексным решениям прост, потому что люди хотят сэкономить и получать услуги в “одно окно”, - сообщил Липилин. - Этот продукт хорошо зарекомендовал себя. Мы запустили его в конце прошлого года в нескольких пилотных регионах и уже сейчас таких абонентов насчитывается несколько тысяч.

Еще одно преимущество спутникового вещания – то, что оборудование может работать без привязки к конкретному месту, так, интернет и телевидение можно увезти с собой на дачу или на природу. Привычные сервисы, что дома, что загородом, будут отвечать запросам пользователя.

- Привыкая к хорошему, люди хотят получать ряд услуг в конкретное время и в конкретном месте и им без разницы как это будет сделано. Тут-то наши конвергентные решения очень хорошо соответствуют потребностям, - поделился опытом Липилин.

Ко всему прочему МТС продолжают прорабатывать пакеты телеканалов. За последние 1,5 года список увеличился на 30 каналов с учетом вывода из трансляции не актуальных, по мнению абонентов. Как подчеркнул Липилин, останавливаться на достигнутом в компании не собираются - работа продолжается над оптимальным продуктом.

ИСТОЧНИК KP.RU