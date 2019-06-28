2019-06-28T19:17:32+03:00
Происшествия

Стало известно за что в Чувашии на высокопоставленного гаишника Алексея Теллина возбудили второе уголовное дело

В настоящее время полицейский помещен под домашний арест
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что полицейский "отмазывал" друзей от штрафов и не только.Утверждается, что полицейский "отмазывал" друзей от штрафов и не только.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стали известны подробности возбужденного в отношении подполковника полиции второго уголовного дела. Напомним, начальника отдела ДПС УГИБДД МВД Чувашии задержали 26 июня сотрудники ФСБ республики.

Полицейский проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу "Превышение должностных полномочий". Следствие предполагает, что в феврале он запретил подчиненным составлять на своего друга административный протокол за отказ о прохождении медосвидетельствования.

Также выяснилось, что Теллин не в первый раз "отмазывает" от заслуженного наказания своих друзей. В апреле одного из них задержали на автомашине, у которой были установлены ксеноновые фары. Начальник отдела ДПС также вступился за него и не позволил привлечь нарушителя к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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