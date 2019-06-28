В Чебоксарах по не известным причинам затонула "золотая" яхта

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-28T16:04:21+03:00

На ней можно было прокатиться по Волге за 15 тысяч рублей в час [фото]

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В столице Чувашии всего за 10 минут затонула стоявшая на причале яхта-катер. Судно было окрашено в золотистый цвет, и получило название "золотой".

Причины затопления пока неизвестны, кто-то из жителей Чебоксар высказал предположение, что там была пробоина в днище.

Фото: соцсети

"Золотая" яхта, судя по ранее опубликованным в соцсетях объявлениям, занималась экскурсионными круизами по Волге. Ее сдавали в аренду за 15 тысяч рублей в час.

Фото: соцсети

Еще один интернет-пользователь сообщил, что ранее это судно принадлежало местному предпринимателю, который его лишился за многочисленные долги по штрафам ГИБДД и не уплаченным транспортным налогам.

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ИСТОЧНИК KP.RU