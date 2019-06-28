2019-06-28T17:42:37+03:00
Происшествия

В Казани задержали парней, которые подозреваются в серии краж велосипедов на 70 тысяч рублей

Утверждается, что похищенное они сдавали в ломбард или продавали случайным прохожим на улице [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В течение трех дней – с 20 по 23 июня, в полицию Казани поступило сразу несколько заявлений от горожан. Люди жаловались, что у них из подъездов неизвестные украли велосипеды.

Полицейские установили, что воры заранее подыскивали дома, где жильцы на первых этажах оставляли свой двухколесный транспорт. После они возвращались туда ночью, снимая защитные замки, крали велосипеды.

Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемых – двух местных жителей в возрасте 19-ти и 21-го года. Их задержали 24 июня. При обыске по месту их жительства были найдены и изъяты 7 украденных велосипедов.

В Казани задержали парней, которые подозреваются в серии краж велосипедов на 70 тысяч рублей.МВД по РТ

- Известно, что все похищенное подозреваемые складировали на съемной квартире, а в последующем продавали на улице случайным прохожим или сдавали в ломбард, - сообщили в УМВД Казани. - В настоящее время установлена их причастность к 10 похищениям велосипедов Общая сумма причинного ущерба потерпевшим превысила 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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