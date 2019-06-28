В Чувашии высокопоставленного гаишника отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-28T15:53:31+03:00

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В Московском районном суде Чебоксар рассматрели ходатайство следователя в отношении начальника отдела ДПС УГИБДД МВД Чувашии Алексея Теллина. Подполковника полиции задержали 26 июня по подозрению в превышении должностных полномочий. Утверждается, что Теллин запретил оформлять протоколы на своего приятеля, который отказался от прохождения медосвидетельствования, когда его остановили гаишники

Во время рассмотрения ходатайства стало известно, что в отношении Теллина возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичному эпизоду. Подробности пока не сообщаются.

Суд решил, что на время следствия Алексей Теллин будет находиться под домашним арестом. Ему разрешено общение только с адвокатом и следователем, также два часа в день он может выходить на прогулку, сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии.

Ранее МВД Чувашии сообщило, что проводит служебную проверку по факту задержэания высокопоставленного гаишника. По ее результатам он может быть уволен по дискредитирующим основаниям еще до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU