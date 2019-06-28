В Чебоксарах студента, расстрелявшего выставочный экземпляр «Шкоды-Кодиак», приговорен к обязательным работам
23-летнего уроженца Тюменской области, который учится на медика в одном из чебоксарских вузов суд признал виновным в хулиганстве с применением оружия.
Было установлено, что ночью 4 мая в столице Чувашии он из пневматического пистолета расстрелял две машины.
Сначала он на своей машине промчался на скорости по улице Ленинского Комсомола и, проезжая мимо торгового центра, выстрелил в выставочный экземпляр внедорожника «Шкода-Кодиак». Вышедший на шум охранник увидел, что повреждена витрина и машина за ней.
Фото: скриншот с видео
После, оказавшись на улице 324 Стрелковой дивизии, студент в качестве очередной своей мишени выбрал припаркованный там автомобиль ГАЗ 3121.
По словам самого задержанного, он просто хотел испытать свой пневматический пистолет и в первую машину не целился, мол, не думал, что будет пробита витрина.
В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак».
Общий ущерб от таких испытаний оценили в сумму порядка 100 тысяч рублей. Их еще до суда потерпевшим перечислили родители парня. А его самого, к слову, до суда поместили под стражу.
- В итоге суд учел его раскаяние, содействие раскрытию преступления, а также возмещение причиненного ущерба в полном объеме, и приговорил к 400 часам обязательных работ, - сообщили в МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU