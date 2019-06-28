2019-06-28T14:58:46+03:00
Происшествия

В Чебоксарах студента, расстрелявшего выставочный экземпляр «Шкоды-Кодиак», приговорен к обязательным работам

Также его мишенью стала припаркованная ГАЗ 3121 [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Суд учел его раскаяние и то, что причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.Суд учел его раскаяние и то, что причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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23-летнего уроженца Тюменской области, который учится на медика в одном из чебоксарских вузов суд признал виновным в хулиганстве с применением оружия.

Было установлено, что ночью 4 мая в столице Чувашии он из пневматического пистолета расстрелял две машины.

Сначала он на своей машине промчался на скорости по улице Ленинского Комсомола и, проезжая мимо торгового центра, выстрелил в выставочный экземпляр внедорожника «Шкода-Кодиак». Вышедший на шум охранник увидел, что повреждена витрина и машина за ней.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

После, оказавшись на улице 324 Стрелковой дивизии, студент в качестве очередной своей мишени выбрал припаркованный там автомобиль ГАЗ 3121.

По словам самого задержанного, он просто хотел испытать свой пневматический пистолет и в первую машину не целился, мол, не думал, что будет пробита витрина.

В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак».

Общий ущерб от таких испытаний оценили в сумму порядка 100 тысяч рублей. Их еще до суда потерпевшим перечислили родители парня. А его самого, к слову, до суда поместили под стражу.

- В итоге суд учел его раскаяние, содействие раскрытию преступления, а также возмещение причиненного ущерба в полном объеме, и приговорил к 400 часам обязательных работ, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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