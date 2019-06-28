В Казани идут активные поиски 15-летнего подростка, который два дня назад ушел из дома и пропал

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-28T19:01:23+03:00

Парень был одет не по погоде: в синюю футболку и джинсовые шорты

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В Казани волонтеры ведут активный поиск 15-летнего Натана Сбитнева. Подросток вышел из дома во вторник, 26 июня, и пропал.

Известно, что Натан был одет в синюю футболку, джинсовые удлиненные шорты и черно-белые кроссовки. Парень ростом 180 сантиметров имеет среднее телосложение, каштановые волосы и темно-карие глаза.

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ИСТОЧНИК KP.RU