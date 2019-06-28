2019-06-28T19:15:28+03:00
Происшествия

В Чувашии двух заключенных, сбежавших из колонии-поселения за выпивкой, приговорили к более строгому наказанию

Мужчин догнали на пути в Мордовию
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Двое мужчина 26-ти и 18-ти лет отбывали наказание в колонии-поселении №8 на территории Алатырского района Чувашии. 18 февраля,улучив подходящий момент, они попытались сбежать. Но исчезновение приятелей заметили и отправили за ними погоню. Беглецы не удалось далеко уйти - в тот день была метель, и их задержали на пути в Мордовию.

За побег мужчинам добавили наказания - один должен был отбывать 3 года 2 месяца в колонии строгого режима, второй - 2 года 8 месяцев должен был находиться в колонии общего режима.

Молодые люди с этим не согласились и попытались обжаловать приговор, заявив, что бежать не хотели, просто не смогли перебороть желание выпить спиртного, вот и попытались добраться до магазина в ближайшем поселке.

Но этот довод им не помог. Верховный суд Чувашии оставил решение первой инстанции без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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