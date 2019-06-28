Зилант опустил голову: три главных изменения в новой эмблеме казанского «Рубина»
Казанский футбольный клуб «Рубин» начнет сезон 2019/2020 с новой эмблемой. От старой ее отличаю три основных момента.
Так, во-первых, она выполнена в едином цвете; во-вторых, Зилант теперь смотрит не наверх, а прямо. Данное изменение – инициатива спонсора клуба ТАИФа, сообщает «Бизнеc Online».
И в-третьих, у эмблемы изменился шрифт и форма верхней части щита. К слову, в скором времени в обновленном виде она появится на фасадах зданий, заборах, внутренних помещения базы «Рубина» и в фан-шопе.
Отметим, прошлая эмблема Рубина» в 2015 году вызвала шквал критики. Тогда, фанаты клуба сравнили Зиланта с «петухом в борще».
Такое ощущение, что ребрендингом в «Рубине» занимаются чуть ли не каждые три-четыре года. Например, эмблему также меняли и в 2012-ом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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