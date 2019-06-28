В Чистополе женщина выжила после падения с моста высотой 20 метров

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-28T16:46:38+03:00

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ЧП произошло в четверг, 27 июня, в 15.53 на мосту через овраг на улице Бутлерова в Чистополе. По предварительным данным, в результате несчастного случая оттуда с высоты 20 метров на дно упала 59-летняя женщина. Очевидцы сразу вызвали "скорую".

Пострадавшую осмотрели, она оказалась жива, но получила множественные травмы. Самостоятельно поднять женщину на поверхность медики "скорой" не могли, пришлось звать на помощь спасателей.

Фото: МЧС Татарстана

Пострадавшую подняли на носилках из оврага и передали бригаде "скорой помощи", сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU