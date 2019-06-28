30 июня из-за велогонки Tour de Tatarstan-2019 в Казани изменятся маршруты восьми автобусов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-28T14:02:21+03:00

Также будет закрыто движение транспорта по ряду улиц

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30 июня в Казани пройдет шоссейная велогонка Tour de Tatarstan-2019. В связи с этим в городе на время изменится схема движения восьми автобусов и перекроют мост Миллениум.

Так, с 7.00 до 14.00 общественный транспорт маршрутов №28 и №54 будет следовать по пр.Фатыха Амирхана – ул.Чистопольская – ул.Декабристов – Кремлевская дамба – площадь Тысячеления – ул.Батурина – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее как обычно.

А автобус №43 – по ул.Декабристов – Кремлевская дамба – ул.Лево-Булачная – ул.Татарстан – ул.Габдуллы Тукая – площадь Вахитова и далее по маршруту;

№4 и №25 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина – ул.Островского – ул.Туфана Миннулина – ул.Нурсултана Назарбаева и далее, как до этого;

№№1, 71, 90 – ул.Николая Ершова – ул.Карла Маркса – ул.Пушкина и далее по маршрутам.

Кроме того, в городе из-за Tour de Tatarstan-2019 с 7.00 до 17.00 движение транспорта будет запрещено на улицах:

- ул.Сибгата Хакима (по направлению от ул.Бондаренко до пр.Амирхана, приостановление двух направлений движения);

- ул.Сибгата Хакима (по направлению от пр.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, приостановление двух направлений движения);

- ул.Чистопольская (от съезда с ул.Сибгата Хакима до съезда на ул.Чистопольская, приостановление двух правых полос движения);

- ул.Чистопольская (по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена», приостановление трех правых полос движения).

Также с 7.00 до 14.00 данное ограничение введут на улицах:

- пр.Амирхана (направление от ул.Сибгата .Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул.Сибгата Хакима до ул.Вишневского);

- ул.Вишневского (направление от моста «Миллениум» до ул.Назарбаева);

- ул.Петербургская (по направлению от ул.Назарбаева до ул.Тихомирнова);

- пр.Универсиады (по направлению от ул.Тихомирнова до выезда с ул.Даурская);

А с 7.00 до 16.30 перекрою и улицу Назарбаева (по направлению от ул.Вишневского до пересечения с ул.Петербургская).

ИСТОЧНИК KP.RU