В Чувашии почти на два года запретят охотиться на глухарей, барсуков и сурков

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-28T19:36:43+03:00

Запрет будет действовать с 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

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С 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года в Чувашии будет запрещено охотиться на глухарей, барсуков и сурков. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров республики Иван Моторин. Контролировать его выполнение будет Минприроды региона.

Запреты касаются охоты на глухарей и барсуков в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а также на сурков - только в общедоступных.

Отмечается, что действие постановления не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU