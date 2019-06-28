В Чувашии почти на два года запретят охотиться на глухарей, барсуков и сурков
С 15 июля 2019 года по 15 апреля 2021 года в Чувашии будет запрещено охотиться на глухарей, барсуков и сурков. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров республики Иван Моторин. Контролировать его выполнение будет Минприроды региона.
Запреты касаются охоты на глухарей и барсуков в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях, а также на сурков - только в общедоступных.
Отмечается, что действие постановления не распространяется на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
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ИСТОЧНИК KP.RU