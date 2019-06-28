2019-06-28T13:48:10+03:00
Происшествия

В Казани лихач на "Мерседесе" влетел в стену нового зоопарка "Река Замбези"

Иномарка словно стрела воткнулась в преграду. По предварительным данным, пострадавших в этом странном ДТП нет [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Довольно странное дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.30 28 июня в Приволжском районе столицы Татарстана.

Водитель легковушки "Мерседес", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не учел сложные погодные условия и на мокром асфальте не справился с управлением. В результате, ударившись об бордюр, его иномарка перелетела через газон и врезался в стену нового зоопарка "Река Замбези". Фото с места данного ДТП некторые даже приняли за фотошоп. Иномарка воткнулась в стену и словно стрела застряла в ней.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Очевидцы рассказали "КП-Казань", что на место происшествия были вызваны медики "скорой" и сотрудники МЧС Татарстана. Но автомобиль после аварии не загорелся, а его водитель от госпитализации отказался, заявив, что не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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