В Казани лихач на "Мерседесе" влетел в стену нового зоопарка "Река Замбези"
Довольно странное дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.30 28 июня в Приволжском районе столицы Татарстана.
Водитель легковушки "Мерседес", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не учел сложные погодные условия и на мокром асфальте не справился с управлением. В результате, ударившись об бордюр, его иномарка перелетела через газон и врезался в стену нового зоопарка "Река Замбези". Фото с места данного ДТП некторые даже приняли за фотошоп. Иномарка воткнулась в стену и словно стрела застряла в ней.
Фото: соцсети
Очевидцы рассказали "КП-Казань", что на место происшествия были вызваны медики "скорой" и сотрудники МЧС Татарстана. Но автомобиль после аварии не загорелся, а его водитель от госпитализации отказался, заявив, что не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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