1 июля в Казани появится первая «вафельная» дорожная разметка, призванная бороться с пробками

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-28T12:39:11+03:00

Выезжать в зону «вафельной» разметки запрещено, если впереди образовался затор. За это грозит штраф в 1 000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она будет действовать на перекрестке улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны

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В столице Татарстана на борьбу с возможными пробками привлечь новую дорожную разметку, которую назвали «вафельная».

Так, с 1 июля ее можно будет увидеть на пересечении улиц Лево-Булачная и Парижской Коммуны. Вместе с этим в данном месте установят дорожные знаки «Участок перекрестка».

Благодаря нововведению, которое представляет из себя клетчатый рисунок, автомобилисты смогут более явно представлять себе границы перекрестка. Все это должно разгрузить данный участок от пробок, возникающих там в час пик. Сообщает комитете по транспорту Казани.

Выезжать в зону «вафельной» разметки запрещено, если впереди образовался затор. За это грозит штраф в 1 000 рублей.

Сам же дорожный знак «Участок перекрестка» выглядит, как желтый квадрат на темном фоне с двумя пересекающимися диагоналями.

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ИСТОЧНИК KP.RU