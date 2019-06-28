В Йошкар-Оле на улице Первомайской запретили парковать машины

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-28T17:31:10+03:00

Известно, что запрет на остановку будет действовать вплоть до 5 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Йошкар-Оле на время будет ограничена парковка машин по обеим сторонам улицы Первомайская на участке от улицы Водопроводной до улицы Красноармейской. Причина того – проведение дорожных работ.

Известно, что запрет на остановку и парковку будет действовать вплоть до 5 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU