В Йошкар-Оле на улице Первомайской запретили парковать машины
Причина этого – проведение дорожных работ
Известно, что запрет на остановку будет действовать вплоть до 5 июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Йошкар-Оле на время будет ограничена парковка машин по обеим сторонам улицы Первомайская на участке от улицы Водопроводной до улицы Красноармейской. Причина того – проведение дорожных работ.
Известно, что запрет на остановку и парковку будет действовать вплоть до 5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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