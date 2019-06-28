В Чувашии парень подвез двух незнакомцев, выпил с ними и остался без машины

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-28T18:37:49+03:00

Новые знакомые угнали авто, когда его хозяин отлучился

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В среду, 26 июня, у 22-летнего жителя села Абызово Вурнарского района Чувашии был похищен автомобиль. Полицейским парень рассказал, что преступление совершили два незнакомца, которых он подвез из Калинина.

Доехав до села новые знакомые решили выпить спиртного. В какой-то момент хозяин легковушки на время отлучился. Вернувшись, он не обнаружил ни собутыльников, ни своего авто.

Подозреваемые были задержаны в ходе Плана «Перехват».

- В угоне подозреваются двое жителей поселка Альгешево Чебоксарского района, в возрасте 18 -ти и 19-ти лет, ранее судимые за кражу и разбой, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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ИСТОЧНИК KP.RU