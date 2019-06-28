В Чувашии супруги пострадали, пытаясь потушить свой дом

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-28T18:03:11+03:00

Не помогли и пожарные - пламя все равно превратило в пепел деревянное строение

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В четверг, 27 июня, в 6.00 в деревне Никитино Ядинского района Чувашии загорелся небольшой деревянный дом. Предположительно пожар начался на кухне из-за короткого замыкания электропроводки.

Почувствовав запах дыма, хозяева дома проснулись и попытались самостоятельно потушить огонь, но у них ничего не вышло. На место пожара оперативно приехали сотрудники МЧС, которые справились с пламенем, однако дом полностью сгорел.

- Спасены надворные постройки сельчанки. Хозяева же с термическими ожогами кистей рук были доставлены в РКБ города Чебоксары, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU