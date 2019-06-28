УФАС Татарстана возбудил дело из-за завышения цен на газовых заправках

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-28T11:52:37+03:00

Если ООО «Газпром газомоторное топливо» признают виновной, то компании придется заплатить часть выручки от продажи метана по завышенной цене. Фото: Иван ВИСЛОВ

В республике стоимость метана на них за последние четыре года выросла более чем на 35%

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Специалисты антимонопольной службы (УФАС) Татарстана возбудили в отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» дело за завышение цен на заправках. Данная организация является практически монополистом в республике.

Так, было подсчитано, что стоимость метана на ее заправках за последние четыре года выросла на 3,19%. И это при том, что его себестоимость в 2018 году по отношению к 2017-му уменьшилась на 14,22%. Несмотря на это цена в прошлом году выросла и вместо 13 рублей за кубометр составила 16 рублей.

- Учитывая доминирующее положение ООО «Газпром газомоторное топливо», а также повышение ими цены метана на заправках, действия компании были квалифицированы как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара, - сообщают в УФАС Татарстана.

Если ООО «Газпром газомоторное топливо» признают виновной, то компании придется заплатить от одной сотой до пятнадцати сотых от суммы выручки от продажи метана по завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU