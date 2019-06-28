2019-06-28T11:52:37+03:00
Общество

УФАС Татарстана возбудил дело из-за завышения цен на газовых заправках

В республике стоимость метана на них за последние четыре года выросла более чем на 35%
Олег ЛУГОВОЙ
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Если ООО «Газпром газомоторное топливо» признают виновной, то компании придется заплатить часть выручки от продажи метана по завышенной цене.Если ООО «Газпром газомоторное топливо» признают виновной, то компании придется заплатить часть выручки от продажи метана по завышенной цене.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Специалисты антимонопольной службы (УФАС) Татарстана возбудили в отношении ООО «Газпром газомоторное топливо» дело за завышение цен на заправках. Данная организация является практически монополистом в республике.

Так, было подсчитано, что стоимость метана на ее заправках за последние четыре года выросла на 3,19%. И это при том, что его себестоимость в 2018 году по отношению к 2017-му уменьшилась на 14,22%. Несмотря на это цена в прошлом году выросла и вместо 13 рублей за кубометр составила 16 рублей.

- Учитывая доминирующее положение ООО «Газпром газомоторное топливо», а также повышение ими цены метана на заправках, действия компании были квалифицированы как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара, - сообщают в УФАС Татарстана.

Если ООО «Газпром газомоторное топливо» признают виновной, то компании придется заплатить от одной сотой до пятнадцати сотых от суммы выручки от продажи метана по завышенной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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