2019-06-28T15:13:18+03:00
Здоровье

В Набережных Челнах врач через маленький прокол удалил часть кишечника с опухолью, а после соединил срезанные участки

Новообразование у женщины обнаружили во время плановой диспансеризации
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/bsmpchelny/Фото: instagram.com/bsmpchelny/
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38-летняя жительница Набережных Челнов решила пройти очередную плановую диспансеризацию «для галочки». Однако результаты анализа на скрытую кровь показали положительный ответ.

- На 2 этапе диспансеризации, согласно алгоритму действий, пациентку направили на колоноскопию: процедуру, позволяющую увидеть кишечник изнутри и определить место кровотечения. Выяснилось, что развилась опухоль в толстом кишечнике, из которой тут же, в процессе обследования, взяли кусочек и отправили на экспертизу, для подтверждения или опровержения ее злокачественности, - сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи татарстанского автограда.

Выяснилось, что в кишечнике пациентки оказалась злокачественная опухоль, которая угрожала не только другим органам, но и жизни женщины. Тогда, заведующий онкологическим отделением БСМП Николай Макаров через маленький прокол в области живота удалил часть кишечника вместе с опухолью, а после соединил срезанные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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