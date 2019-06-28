В Набережных Челнах врач через маленький прокол удалил часть кишечника с опухолью, а после соединил срезанные участки

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-28T15:13:18+03:00

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38-летняя жительница Набережных Челнов решила пройти очередную плановую диспансеризацию «для галочки». Однако результаты анализа на скрытую кровь показали положительный ответ.

- На 2 этапе диспансеризации, согласно алгоритму действий, пациентку направили на колоноскопию: процедуру, позволяющую увидеть кишечник изнутри и определить место кровотечения. Выяснилось, что развилась опухоль в толстом кишечнике, из которой тут же, в процессе обследования, взяли кусочек и отправили на экспертизу, для подтверждения или опровержения ее злокачественности, - сообщает пресс-служба больницы скорой медицинской помощи татарстанского автограда.

Выяснилось, что в кишечнике пациентки оказалась злокачественная опухоль, которая угрожала не только другим органам, но и жизни женщины. Тогда, заведующий онкологическим отделением БСМП Николай Макаров через маленький прокол в области живота удалил часть кишечника вместе с опухолью, а после соединил срезанные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU