2019-06-28T14:33:10+03:00
Общество

В Казани до 1 августа перекроют движение на дороге, которая соединяет улицу Химиков и улицу Гудованцева

Причина в капремонте газопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Движение там перекроют уже с 1 июля.Движение там перекроют уже с 1 июля.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе с 1 июля перекрывается движение транспорта по проезжей части от улицы Химиков (в районе дома №55) до улицы Гудованцева.

Там приступят к работам по капитальному ремонту газопровода, которые запланировано закончить к 1 августа. Именно до этого момента данный участок будет недоступен для автомобилистов.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах студента, расстрелявшего выставочный экземпляр «Шкоды-Кодиак», приговорен к обязательным работам
Зилант опустил голову: три главных изменения в новой эмблеме казанского «Рубина»
30 июня из-за велогонки Tour de Tatarstan-2019 в Казани изменятся маршруты восьми автобусов
В Татарстане в реке обнаружили тело пропавшего мужчины
В Казани лихач на "Мерседесе" влетел в стену нового зоопарка "Река Замбези"
1 июля в Казани появится первая «вафельная» дорожная разметка, призванная бороться с пробками
Крик и всплеск: в Набережных Челнах женщина упала с моста и погибла
УФАС Татарстана возбудил дело из-за завышения цен на газовых заправках
Житель Чебоксар, избивавший свою экс-жену и детей, отделался условным сроком
В Татарстане запустили навигатор по кружкам и секциям для детей
На Кировской дамбе у памятника воинам, павшим при взятии Казани, построят развязку и парковки для автобусов
Мужчина из Марий Эл, чтобы не выплачивать долг экс-жене, уговорил родителей подать на алименты
В Казани из автобуса выпала пассажирка
В Йошкар-Оле разыскивают очевидцев наезда на женщину-велосипедиста
В Казани отремонтируют 550 метров улицы Урицкого
В Чебоксарах православный монастырь через суд требует узаконить самовольно построенный молельный дом
Автодорога Нижний Новгород-Йошкар-Ола может получить статус федеральной трассы
28 июня в двух районах Казани на день пропадет свет