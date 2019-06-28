В Казани до 1 августа перекроют движение на дороге, которая соединяет улицу Химиков и улицу Гудованцева
Причина в капремонте газопровода
Движение там перекроют уже с 1 июля.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе с 1 июля перекрывается движение транспорта по проезжей части от улицы Химиков (в районе дома №55) до улицы Гудованцева.
Там приступят к работам по капитальному ремонту газопровода, которые запланировано закончить к 1 августа. Именно до этого момента данный участок будет недоступен для автомобилистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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