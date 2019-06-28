Крик и всплеск: в Набережных Челнах женщина упала с моста и погибла
Поздно вечером - в 23.15, 27 июня, в четверг, прохожие на Набережночелнинском проспекте возле моста через реку Мелекеска услышали женский вскрик, звук падения в воду и громкий всплеск. Очевидцы тут же вызвали спасателей и они, прибыв на место происшествия, извлекли из реки 56-летнюю женщину. Первую помощь ей оказали еще на берегу, а затем медики "скорой" доставили ее в БСМП татарстанского автограда.
- В результате происшествия пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, - сообщили в МЧС Татарстана.
По предварительным данным, женщина упала в реку с моста, также рассматривается версия суицида.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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