2019-06-28T13:38:21+03:00
Происшествия

В Татарстане в реке обнаружили тело пропавшего мужчины

42-летний житель Азнакаевского района исчез во время купания 22 июня
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Пять суток искали 42-летнего жителя деревни Маняуз Азнакаевского района. Он пропал 22 июня после того, как ушел на реку Маняусьелга. Лишь 26 июня на берегу обнаружили его вещи.

Спасатели начали разыскивать тело пропавшего мужчины вблизи этого места. Искали до позднего вечера, возобновили поиски 27 июня. А в 9.40 тело утонувшего было найдено на глубине трех метров в 10 метрах от берега.

- К поисковым работам привлекалось 52 человек и девять единиц техники, одно плавсредство, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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