В Татарстане запустили навигатор по кружкам и секциям для детей
Сейчас в нем доступен выбор из 5 тысяч программ дополнительного образования в 153 учреждениях республики
Сервис показывает ближайшие к месту проживания ребенка кружки и секцииФото: Ольга Крыльцова
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В Татарстане начал работу навигатор дополнительного образования детей. Он должен помочь школьникам, а также их родителям в поиске различных кружков и секций. Через программу можно отправить и заявление на зачисление.
Известно, что сейчас в навигаторе доступен выбор из 5 тысяч программ дополнительного образования в 153 учреждения Татарстана. Сервис показывает ближайшие к месту проживания ребенка кружки и секции.
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ИСТОЧНИК KP.RU