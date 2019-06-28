В Татарстане запустили навигатор по кружкам и секциям для детей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-28T11:04:21+03:00

Сейчас в нем доступен выбор из 5 тысяч программ дополнительного образования в 153 учреждениях республики

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В Татарстане начал работу навигатор дополнительного образования детей. Он должен помочь школьникам, а также их родителям в поиске различных кружков и секций. Через программу можно отправить и заявление на зачисление.

Известно, что сейчас в навигаторе доступен выбор из 5 тысяч программ дополнительного образования в 153 учреждения Татарстана. Сервис показывает ближайшие к месту проживания ребенка кружки и секции.

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ИСТОЧНИК KP.RU